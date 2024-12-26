Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh

Tham gia training on job tại các dự án cụ thể

Thực hiện các công việc với những nội dung sau: sử dụng đầy đủ các Kỹ năng của comtor để phục vụ công việc như: dịch viết, dịch họp, communication skill,...

Training on job: join dự án thực tế với các comtor/PM khác để làm dần (khoảng từ tháng thứ 4)

Lộ trình: 6 tháng đào tạo => join dự án chính thức + training tiếp tục làm BA/BrSE nếu có nhu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng nhật tối thiểu N2

Ưu tiên ứng viên đã từng đi Nhật or học trường ngôn ngữ ra

Ưu tiên ứng viên có định hướng làm BA, BrSE sau này

Cam kết làm việc sau đào tạo tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm chính thức

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 5-8M/tháng trong 6 tháng

Lộ trình: Training 6 tháng -> 2 tháng thử việc -> Kí HĐ chính thức

Có cơ hội được ký hợp đồng chính thức với mức lương hấp dẫn

Định hướng BA, BrSE non tech, được đào tạo BA, BrSE sau khi thành thạo các kĩ năng comtor

Được training các kỹ năng cần thiết của BrSE, sau này định hướng làm BrSE or BA

Có cơ hội Onsite ngắn hạn hoặc dài hạn tại Nhật Bản

Môi trường làm việc đa quốc giá, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

