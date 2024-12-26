Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Tham gia training on job tại các dự án cụ thể
Thực hiện các công việc với những nội dung sau: sử dụng đầy đủ các Kỹ năng của comtor để phục vụ công việc như: dịch viết, dịch họp, communication skill,...
Training on job: join dự án thực tế với các comtor/PM khác để làm dần (khoảng từ tháng thứ 4)
Lộ trình: 6 tháng đào tạo => join dự án chính thức + training tiếp tục làm BA/BrSE nếu có nhu cầu
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng đi Nhật or học trường ngôn ngữ ra
Ưu tiên ứng viên có định hướng làm BA, BrSE sau này
Cam kết làm việc sau đào tạo tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm chính thức
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình: Training 6 tháng -> 2 tháng thử việc -> Kí HĐ chính thức
Có cơ hội được ký hợp đồng chính thức với mức lương hấp dẫn
Định hướng BA, BrSE non tech, được đào tạo BA, BrSE sau khi thành thạo các kĩ năng comtor
Được training các kỹ năng cần thiết của BrSE, sau này định hướng làm BrSE or BA
Có cơ hội Onsite ngắn hạn hoặc dài hạn tại Nhật Bản
Môi trường làm việc đa quốc giá, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình
