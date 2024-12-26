Tuyển Thực tập sinh Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Line Century
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Line Century

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Line Century

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Biên tập và chỉnh sửa video theo yêu cầu dự án.
Tạo và thêm hiệu ứng âm thanh, chuyển động, đồ họa cho các video.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo video đạt chất lượng.
Tạo ra các video animations chất lượng cao dựa trên các yêu cầu và ý tưởng từ đội ngũ sáng tạo.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên Đại học hoặc Cao đẳng các ngành về thiết kế Đồ họa, truyền thông đa phương tiện.
Thành thạo phần mềm dựng phim chuyên nghiệp Adobe After Effects (biết tạo tracking 3d; Tạo hiệu ứng ink effect trên map là lợi thế)
Luôn cập nhật xu hướng, sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa, chuyển động, cắt cảnh, bố cục.
Biết các phần mềm đồ họa 2D (Adobe Illustrator) hoặc 3D (unreal engine/Cinema 4D/ Maya/ Blender) là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt.
Ứng viên gửi Portfolio các sản phẩm đã làm vào email cho Công ty kèm CV

Tại Line Century Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn.
Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.
Được Công ty xác nhận thời gian thực tập.
Thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học của sinh viên
Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.
Địa điểm làm việc tại Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Địa điểm làm việc tại
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Thời gian làm việc
Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Line Century

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Line Century

Line Century

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP: Toà nhà Hancorp Plaza, Làng Quốc tế Thăng Long, 72 Trần Đăng Ninh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

