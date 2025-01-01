Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Tuyển dụng các vị trí về Game theo yêu cầu của các bộ phận Game Business
Tìm kiếm nguồn UV ở các vị trí Game nhằm tuyển dụng ở các nền tảng mạng xã hội
Tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Job Fair, Company Tour, ...
Hỗ trợ xây dựng các kênh truyền thông tuyển dụng: Fanpage, Linkedin, Tik Tok,...
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, CapCut,... ở mức cơ bản
Có thể làm việc tại văn phỏng tối thiểu 5 buổi/tuần
Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường, CLB.
Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Ca làm việc linh hoạt (Tối thiểu 28h/tuần)
Thời gian làm việc: Buổi sáng 8h30-12h30; buổi chiều 13h30 - 18h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
