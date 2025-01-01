Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tuyển dụng các vị trí về Game theo yêu cầu của các bộ phận Game Business

Tìm kiếm nguồn UV ở các vị trí Game nhằm tuyển dụng ở các nền tảng mạng xã hội

Tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Job Fair, Company Tour, ...

Hỗ trợ xây dựng các kênh truyền thông tuyển dụng: Fanpage, Linkedin, Tik Tok,...

Yêu Cầu Công Việc

Có định hướng trong lĩnh vực nhân sự (sẽ được đào tạo bài bản)

Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, CapCut,... ở mức cơ bản

Có thể làm việc tại văn phỏng tối thiểu 5 buổi/tuần

Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường, CLB.

Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp theo quy chế, có xác nhận thực tập

Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;

CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;

Ca làm việc linh hoạt (Tối thiểu 28h/tuần)

Thời gian làm việc: Buổi sáng 8h30-12h30; buổi chiều 13h30 - 18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

