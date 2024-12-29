Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Seeding trong các hội nhóm, fanpage sức khỏe theo yêu cầu của quản lý (trả lời bình luận, tương tác với fan,...);

- Theo dõi bài viết hàng ngày để seeding nhanh chóng, kịp thời;

- Hỗ trợ sản xuất content, lên nội dung theo yêu cầu cho một số fanpage;

- Edit một số video/hình ảnh đơn giản;

- Quản lý 1 số nick clone (nếu có);

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã tiếp xúc, sử dụng fanpage và group

- Biết sử dụng cơ bản một số phần mềm như PTS, Cap cut là một lợi thế

- Có tư duy sáng tạo và ý tưởng phong phú, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.

- Có laptop để phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, luận văn, hỗ trợ dấu thực tập

- Mức lương hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng

- Được đào tạo bài bản về chuyên môn

- Có cơ hội review lên Thử việc, chính thức

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

