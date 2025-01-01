Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BRG Tower 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tin tuyển dụng trên website ngân hàng và các website tuyển dụng khác.
Hỗ trợ Nhập dữ liệu nguồn ứng viên.
Hỗ trợ tạo nội dung bằng văn bản, video và hình ảnh cho các kênh tiếp thị tuyển dụng
Hỗ trợ các công việc truyền thông Tuyển dụng khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự
Thực tập tối thiểu 3 tháng.
Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự
Thực tập tối thiểu 3 tháng.
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đươc hỗ trợ dấu thực tập
Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc
Có cơ hội lên chính thức nếu có tiềm năng
Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc
Có cơ hội lên chính thức nếu có tiềm năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI