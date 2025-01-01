Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BRG Tower 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Đăng tin tuyển dụng trên website ngân hàng và các website tuyển dụng khác.

Hỗ trợ Nhập dữ liệu nguồn ứng viên.

Hỗ trợ tạo nội dung bằng văn bản, video và hình ảnh cho các kênh tiếp thị tuyển dụng

Hỗ trợ các công việc truyền thông Tuyển dụng khác.

Sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự

Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đươc hỗ trợ dấu thực tập

Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc

Có cơ hội lên chính thức nếu có tiềm năng

