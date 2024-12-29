Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 - 43 đường 195, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông., Hà Đông, Quận Hà Đông

Hỗ trợ nhập liệu, quản lý thông tin nhân sự trên hệ thống phần mềm & file cứng lưu trữ hồ sơ.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng (đăng bài, setup phỏng vấn, tổng hợp kết quả phỏng vấn ...)

Hỗ trợ công tác liên quan đến hành chính vận hành: setup lịch họp chuyên môn, thư ký các cuộc họp

Hỗ trợ quản lý nhân sự

Trình độ học vấn: sinh viên năm 3,4 sắp tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng

Học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Hành chính, Báo chí, ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan

Chăm chỉ, trung thực

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7:45 sáng - 17g45 chiều), yêu cầu tham gia 3-4 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Đây là vị trí thực tập không lương.

Công ty sẽ hỗ trợ dấu thực tập.

Bữa trưa được cung cấp tại trường miễn phí.

Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS.

