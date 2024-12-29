Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI
- Hà Nội: Số 41
- 43 đường 195, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhập liệu, quản lý thông tin nhân sự trên hệ thống phần mềm & file cứng lưu trữ hồ sơ.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng (đăng bài, setup phỏng vấn, tổng hợp kết quả phỏng vấn ...)
Hỗ trợ công tác liên quan đến hành chính vận hành: setup lịch họp chuyên môn, thư ký các cuộc họp
Hỗ trợ quản lý nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Hành chính, Báo chí, ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan
Chăm chỉ, trung thực
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7:45 sáng - 17g45 chiều), yêu cầu tham gia 3-4 buổi/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty sẽ hỗ trợ dấu thực tập.
Bữa trưa được cung cấp tại trường miễn phí.
Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
