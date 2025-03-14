Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM
Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Phạm Hùng
- Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Thực hiện các công việc onpage: đăng bài, tối ưu
Thực hiện các chiến dịch seo Offpage: Link building,...
Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao
Học kiến thức về OKRs
Cam kết học tập liên tục để phát triển bản thân
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Suy nghĩ tích cực: Vui vẻ trong công việc, chủ động và sáng tạo.
Cầu tiến và ham học hỏi: Luôn cập nhật những kiến thức mới, không ngại thử thách và phát triển bản thân.
Năng động và hòa đồng: Dễ dàng làm việc nhóm và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
Laptop cá nhân: Đảm bảo có laptop cá nhân để thực hiện công việc hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chương trình đào tạo bài bản: Được hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe miễn phí.
Môi trường làm việc trẻ trung: Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt huyết và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến.
Hoạt động nâng cao sức khỏe: Được tham gia các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn,…
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình rõ ràng để trở thành nhân viên chính thức, giúp bạn xây dựng sự nghiệp bền vững ngay từ đầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
