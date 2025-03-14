Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Phạm Hùng - Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Thực hiện các công việc onpage: đăng bài, tối ưu

Thực hiện các chiến dịch seo Offpage: Link building,...

Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao

Học kiến thức về OKRs

Cam kết học tập liên tục để phát triển bản thân

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Suy nghĩ tích cực: Vui vẻ trong công việc, chủ động và sáng tạo.

Cầu tiến và ham học hỏi: Luôn cập nhật những kiến thức mới, không ngại thử thách và phát triển bản thân.

Năng động và hòa đồng: Dễ dàng làm việc nhóm và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

Laptop cá nhân: Đảm bảo có laptop cá nhân để thực hiện công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình đào tạo bài bản: Được hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ trung: Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt huyết và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến.

Hoạt động nâng cao sức khỏe: Được tham gia các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn,…

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình rõ ràng để trở thành nhân viên chính thức, giúp bạn xây dựng sự nghiệp bền vững ngay từ đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOTECH VIỆT NAM

