Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa IAS, 121 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng để lấy thông tin chi tiết phát hành hóa đơn.

Mở file, phát hành vận đơn (B/L) và xác minh thông tin lô hàng với đại lý, khách hàng.

Sửa đổi B/L theo yêu cầu của khách hàng.

Lưu trữ tất cả tài liệu liên quan vào hệ thống.

Đóng hồ sơ khi lô hàng hoàn thành.

Gửi SI & VGM đến hãng tàu.

Xử lý hồ sơ AMS/AFR/ENS & khai báo FMC.

Cung cấp thông tin AMS/eManifest, ISF cho khách hàng và đại lý đúng hạn.

Chỉnh sửa AMS, eManifest, ISF khi có thay đổi (chuyển cảng, sửa đổi B/L).

Theo dõi trạng thái lô hàng qua từng chặng hành trình, cập nhật tình trạng cho shipper/đại lý.

Cập nhật khách hàng về lịch trình khởi hành và đến cảng của tàu.

Gửi thông báo trước (pre-alert) cho đại lý.

Cập nhật lệnh giao hàng sau khi nhận thanh toán hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Phối hợp với hãng tàu, bộ phận kinh doanh và khách hàng để giải quyết các vấn đề như thay đổi tàu, chậm trễ, thay đổi cảng, hư hỏng/mất hàng.

Làm việc với bộ phận vận hành, khách hàng, hãng hàng không hoặc co-loader để xử lý sự cố tại điểm khởi hành (hư hỏng, sai trọng lượng, sai chứng từ...).

Hợp tác với khách hàng, đại lý, hãng hàng không, co-loader để giải quyết khiếu nại liên quan đến chậm trễ, hư hỏng hoặc mất hàng tại điểm đến.

Xác minh hóa đơn từ hãng tàu, đại lý, nhập chi phí vào hệ thống và thông báo kế toán xử lý thanh toán.

Nhập giá bán cho lô hàng theo chỉ định hoặc ủy quyền từ bộ phận kinh doanh.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh, kế toán để hoàn tất thanh toán và thu hồi công nợ từ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, xuất nhập khẩu hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm thực tập trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng & chứng từ xuất khẩu là một lợi thế.

Thành thạo tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận

Xét duyệt lương hằng năm và thưởng các ngày lễ (VD: Quốc khánh, Quốc tế Lao động, Quốc tế Thiếu nhi, Tết Dương lịch, lương tháng 13 và Tết Nguyên đán).

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và du lịch công ty.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cần thiết.

Hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ theo Luật Lao động.

Cơ hội đào tạo, luân chuyển công tác nội bộ và quốc tế, cùng với mức thu nhập tăng theo năng lực, sự cống hiến và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu

