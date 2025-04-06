Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ triển khai các giải pháp AI để tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình công việc trong các bộ phận nội bộ.

Phân tích các quy trình hiện tại và đề xuất các cải tiến sử dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả công việc.

Hỗ trợ quản lý nội bộ trong việc cải tiến và tối ưu hóa các quy trình vận hành thông qua ứng dụng AI.

Phân tích dữ liệu nội bộ và đề xuất các giải pháp AI để cải thiện năng suất và hiệu quả công việc.

Tham gia vào các dự án triển khai AI, hỗ trợ đội ngũ trong việc áp dụng các công cụ AI vào công việc hàng ngày.

Cập nhật và báo cáo kết quả ứng dụng AI trong các quy trình nội bộ và công việc quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng research, sử dụng và ứng dụng các công nghệ AI vào quy trình công việc.

Ưu tiên: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập liên quan đến AI, tự động hóa quy trình, hoặc phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3tr/tháng+ Thưởng

Được đào tạo thêm về quy trình sale và công cụ AI nếu cần.

Được đóng mộc báo cáo thực tập.

Sau thực tập sẽ được review lên nhân viên chính thức.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Cơ hội làm việc lâu dài và tăng lương dựa trên hiệu suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20

