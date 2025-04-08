Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Q. Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tìm kiếm học viên tiềm năng thông qua các kênh marketing, mạng xã hội ( facebook, tiktok và Zalo), hội thảo, sự kiện.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ du học nghề Đức của IECS đến khách hàng.
Theo dõi và cập nhật danh sách khách hàng quan tâm.
Hỗ trợ tổ chức hội thảo, sự kiện nhằm tiếp cận và thu hút học viên.
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, trung thực, năng động
Sử dụng thành thạo máy tính.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì
Học hỏi quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có cơ hội tham gia vào các sự kiện, hoạt động nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
