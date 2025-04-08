Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Q. Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm học viên tiềm năng thông qua các kênh marketing, mạng xã hội ( facebook, tiktok và Zalo), hội thảo, sự kiện.

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ du học nghề Đức của IECS đến khách hàng.

Theo dõi và cập nhật danh sách khách hàng quan tâm.

Hỗ trợ tổ chức hội thảo, sự kiện nhằm tiếp cận và thu hút học viên.

Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sales như sales bất động sản, tư vấn tuyển sinh, bán hàng, PG, sales thị trường, …

Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, trung thực, năng động

Sử dụng thành thạo máy tính.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2.000.000 VNĐ/tháng.

Học hỏi quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có cơ hội tham gia vào các sự kiện, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.