Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, KP.3, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Được hướng dẫn thực hiện đấu nối tủ điện.

Học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế về điện - tự động hóa.

Thực tập không lương

Có đam mê học hỏi, tiếp xúc với các thiết bị tự động hóa, công việc đấu nối tủ điện.

Được đào tạo thêm nhiều kinh nghiệm thực tế về tủ điện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Cao đẳng trở lên thuộc các ngành Điện công nghiệp, Tự động hóa,…

Sinh viên năm 3 trở lên.

Có mong muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế

Muốn trải nghiệm về các thiết bị Tự động hóa,….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Tùy chọn ngày đăng ký thực tập theo lịch cá nhân

Được hỗ trợ chữ ký và dấu mộc

Thực tập trong môi trường năng động, sáng tạo.

Được hướng dẫn tiếp xúc với đa dạng các loại dụng cụ trong đấu nối.

Có cơ hội phát triển về nghề nghiệp tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

