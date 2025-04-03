Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, KP.3, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Được hướng dẫn thực hiện đấu nối tủ điện.
Học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế về điện - tự động hóa.
Thực tập không lương
Có đam mê học hỏi, tiếp xúc với các thiết bị tự động hóa, công việc đấu nối tủ điện.
Được đào tạo thêm nhiều kinh nghiệm thực tế về tủ điện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên Cao đẳng trở lên thuộc các ngành Điện công nghiệp, Tự động hóa,…
Sinh viên năm 3 trở lên.
Có mong muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế
Muốn trải nghiệm về các thiết bị Tự động hóa,….
Sinh viên năm 3 trở lên.
Có mong muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế
Muốn trải nghiệm về các thiết bị Tự động hóa,….
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì
Tùy chọn ngày đăng ký thực tập theo lịch cá nhân
Được hỗ trợ chữ ký và dấu mộc
Thực tập trong môi trường năng động, sáng tạo.
Được hướng dẫn tiếp xúc với đa dạng các loại dụng cụ trong đấu nối.
Có cơ hội phát triển về nghề nghiệp tương lai
Được hỗ trợ chữ ký và dấu mộc
Thực tập trong môi trường năng động, sáng tạo.
Được hướng dẫn tiếp xúc với đa dạng các loại dụng cụ trong đấu nối.
Có cơ hội phát triển về nghề nghiệp tương lai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
