Tuyển Thực tập sinh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Soctrip
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 400/8B
- 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác tuyển dụng
Làm poster và content các vị trí tuyển dụng
Đăng bài và thu thập thông tin từ ứng viên
Sàng lọc CV phù hợp
Gửi thư mời phỏng vấn và hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn
Gửi thư cảm ơn và thư mời nhận việc
Nhập liệu thông tin ứng viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc
Siêng năng, sẵn sàng học hỏi/tiếp nhận công việc được giao
Có thể làm việc full time
Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc
Siêng năng, sẵn sàng học hỏi/tiếp nhận công việc được giao
Có thể làm việc full time
Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Phụ cấp theo ngày làm thực tế
Học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, genZ
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Phụ cấp theo ngày làm thực tế
Học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, genZ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI