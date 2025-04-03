Tuyển Thực tập sinh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác tuyển dụng

Làm poster và content các vị trí tuyển dụng

Đăng bài và thu thập thông tin từ ứng viên

Sàng lọc CV phù hợp

Gửi thư mời phỏng vấn và hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn

Gửi thư cảm ơn và thư mời nhận việc

Nhập liệu thông tin ứng viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc

Siêng năng, sẵn sàng học hỏi/tiếp nhận công việc được giao

Có thể làm việc full time

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Phụ cấp theo ngày làm thực tế

Học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, genZ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

