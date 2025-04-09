Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng tại các kênh hiện có của C.O.M

Tương tác chăm sóc với khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ đã mua hàng của công ty qua các kênh online.

Xử lý đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng qua các kênh.

Các công việc khác theo sự hướng dẫn và điều phối của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing,...

Có kinh nghiệm sale online, tư vấn bán hàng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp chi phí đi lại, ăn uống.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội trở thành nhân sự Sales Marketing chính thức sau khi tốt nghiệp.

Được tham gia họp phòng Marketing và đóng góp ý kiến vào các chiến dịch, hoạt đồng truyền thông của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

