Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 223 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng tại các kênh hiện có của C.O.M
Tương tác chăm sóc với khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ đã mua hàng của công ty qua các kênh online.
Xử lý đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng qua các kênh.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn và điều phối của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing,...
Có kinh nghiệm sale online, tư vấn bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Có kinh nghiệm sale online, tư vấn bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp chi phí đi lại, ăn uống.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội trở thành nhân sự Sales Marketing chính thức sau khi tốt nghiệp.
Được tham gia họp phòng Marketing và đóng góp ý kiến vào các chiến dịch, hoạt đồng truyền thông của công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội trở thành nhân sự Sales Marketing chính thức sau khi tốt nghiệp.
Được tham gia họp phòng Marketing và đóng góp ý kiến vào các chiến dịch, hoạt đồng truyền thông của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI