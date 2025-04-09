Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 223 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng tại các kênh hiện có của C.O.M
Tương tác chăm sóc với khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ đã mua hàng của công ty qua các kênh online.
Xử lý đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng qua các kênh.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn và điều phối của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing,...
Có kinh nghiệm sale online, tư vấn bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp chi phí đi lại, ăn uống.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội trở thành nhân sự Sales Marketing chính thức sau khi tốt nghiệp.
Được tham gia họp phòng Marketing và đóng góp ý kiến vào các chiến dịch, hoạt đồng truyền thông của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ C.O.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 162 Đường Số 30, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

