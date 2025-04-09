Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tiếp nhận chứng từ của các đơn vị vận tải và đối chiếu.

Xử lý các thông tin chứng từ bất thường, sai sót.

Thao tác và nhập liệu hoá đơn để lưu trữ hệ thống.

Theo dõi thời gian trả chứng từ của nhà xe. Đảm bảo nhà xe trả chứng từ trong khoảng thời gian quy định

Phối hợp cùng bộ phận vận hành theo dõi quá trình vận hành và giải quyết những sự cố vận hành liên quan đến các nhà xe mình quản lý.

Quản lý thông tin: Thu thập, cập nhật, và quản lý toàn bộ thông tin của những nhà xe mà mình quản lý.