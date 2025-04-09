Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 139/1A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tiếp nhận chứng từ của các đơn vị vận tải và đối chiếu.
Xử lý các thông tin chứng từ bất thường, sai sót.
Thao tác và nhập liệu hoá đơn để lưu trữ hệ thống.
Theo dõi thời gian trả chứng từ của nhà xe. Đảm bảo nhà xe trả chứng từ trong khoảng thời gian quy định
Phối hợp cùng bộ phận vận hành theo dõi quá trình vận hành và giải quyết những sự cố vận hành liên quan đến các nhà xe mình quản lý.
Quản lý thông tin: Thu thập, cập nhật, và quản lý toàn bộ thông tin của những nhà xe mà mình quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại thương, xuất nhập khẩu.
Kỹ năng Phân tích & Phản biện
Thái độ “Làm được” & Tư duy phát triển liên tục
Tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên thực tập full-time (tối thiểu 3.5 ngày/ tuấn)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 1.000.000 - 1.900.000 VND/ tháng
Được hướng dẫn và xác nhận báo cáo thực tập
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 139/1A Đường Phan Đăng Lưu, Phường 2,Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

