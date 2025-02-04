Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Được đào tạo kĩ năng thông qua các bài tập chuyên môn về animation theo lộ trình đào tạo của công ty : bài tập Pose, Walk ...
Được đánh giá sát sao, đánh giá chuyên môn liên tục theo các mốc thời gian quy định đối với lộ trình học việc của công ty
Tham gia trực tiếp khâu sản xuất sản phẩm của công ty
Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng công cụ Maya Autodesk, có thể thiết kế được những chuyển động cơ bản cho nhân vật
Chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì
Chủ động, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc (1-2 tháng) : lương cứng 8tr + trợ cấp ăn trưa,gửi xe ; hưởng 85% lương cứng.
- Chính thức : 100% lương cứng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe + thưởng doanh thu công ty + thưởng doanh thu team => Tổng thu nhập 10-15tr
- Sau khi lên chính thức, nếu làm được tròn 1 năm (kể từ thời điểm học việc), sẽ được thưởng thêm học việc 4tr
Cơ hội lột xác chỉ trong 2-4 tháng đào tạo
Được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty
Lộ trình đào tạo và phát triển rõ dàng trong 2-4 tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được trở thành nhân viên chính thức tại Enjohub
Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty
Du lịch, teambuilding thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
