Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 104 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chào combo dịch vụ, sản phẩm của nhà thuốc cho nhà nghỉ, phòng khám data có sẵn

- Ký hợp đồng dịch vụ

- Quản lý bán hàng trên các kênh online

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh, bán hàng, marketing

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thích ứng nhanh, vui vẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 2 – 3 triệu/tháng + thưởng theo hiệu suất

Thưởng các dịp lễ

Được đào tạo 1:1 kỹ năng kinh doanh, giao tiếp, xử lý tình huống thực tế

Môi trường làm việc năng động – trẻ trung – sếp tâm lý – đồng đội hết mình

Xác nhận dấu thực tập cho sinh viên nếu cần

Cơ hội phát triển lên vị trí full-time nếu bạn muốn gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

