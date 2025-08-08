Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 104 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chào combo dịch vụ, sản phẩm của nhà thuốc cho nhà nghỉ, phòng khám data có sẵn
- Ký hợp đồng dịch vụ
- Quản lý bán hàng trên các kênh online
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh, bán hàng, marketing
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thích ứng nhanh, vui vẻ
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thích ứng nhanh, vui vẻ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 2 – 3 triệu/tháng + thưởng theo hiệu suất
Thưởng các dịp lễ
Được đào tạo 1:1 kỹ năng kinh doanh, giao tiếp, xử lý tình huống thực tế
Môi trường làm việc năng động – trẻ trung – sếp tâm lý – đồng đội hết mình
Xác nhận dấu thực tập cho sinh viên nếu cần
Cơ hội phát triển lên vị trí full-time nếu bạn muốn gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
