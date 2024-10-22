Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường 11, KĐT Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên lạc Phụ huynh: trực điện thoại bộ phận và gửi các thông báo cho PH qua phần mềm.

- Hỗ trợ gọi và điểm danh Học sinh các lớp học sau giờ.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan khen thưởng Học sinh.

- Thực hiện một số bộ chứng từ thanh toán với đối tác.

- Gửi các báo cáo học tập cho Phụ huynh qua ứng dụng của Nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng Word, Excel. Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng là lợi thế. Nhiệt huyết trong công việc, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Có khả năng sử dụng Word, Excel.

Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Nhiệt huyết trong công việc, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập sinh Được ăn trưa miễn phí tại trường Được tham gia các hoạt động của nhà trường Được đào tạo, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm tại môi trường giáo dục hiện đại

Có hỗ trợ lương thực tập sinh

Được ăn trưa miễn phí tại trường

Được tham gia các hoạt động của nhà trường

Được đào tạo, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm tại môi trường giáo dục hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin