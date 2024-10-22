Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
- Hải Phòng: Đường 11, KĐT Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh
- Liên lạc Phụ huynh: trực điện thoại bộ phận và gửi các thông báo cho PH qua phần mềm.
- Hỗ trợ gọi và điểm danh Học sinh các lớp học sau giờ.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan khen thưởng Học sinh.
- Thực hiện một số bộ chứng từ thanh toán với đối tác.
- Gửi các báo cáo học tập cho Phụ huynh qua ứng dụng của Nhà trường.
Yêu Cầu Công Việc
Có khả năng sử dụng Word, Excel.
Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng là lợi thế.
Nhiệt huyết trong công việc, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp
Quyền Lợi
Có hỗ trợ lương thực tập sinh
Được ăn trưa miễn phí tại trường
Được tham gia các hoạt động của nhà trường
Được đào tạo, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm tại môi trường giáo dục hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
