Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Được đào tạo và thực hiện các công việc trong quá trình phát triển khách hàng và các nghiệp vụ Ngân hàng Đầu Tư về:

- Thu thập, tổng hợp các thông tin và các công việc có liên quan để phục vụ cho công tác phát triển khách hàng;

- Được hướng dẫn và phối hợp cùng đội ngũ nhân sự của Khối NHĐT để thực hiện các công việc liên quan đến các nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, bao gồm: Tư vấn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tư vấn lập Báo cáo thường niên, Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Tư vấn phát hành cổ phiếu, đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu,…;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

(Ϲhi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các Trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế;

- Xếp loại từ Khá trở lên;

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi;

- Ngoại ngữ: Thông thạo 4 kỹ năng Tiếng anh là một lợi thế.

- Biết sử dụng phần mềm Adobe Indesign là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Phụ cấp

- Đào tạo

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

- Cơ hội huấn luyện:

Được hướng dẫn từ các chuyên viên có kinh nghiệm

Được hỗ trợ dấu mộc và báo cáo/khóa luận tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

