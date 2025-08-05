Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19N Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng tiếng Hàn để tham gia vào các chiến dịch marketing của công ty tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam
Sắp xếp hồ sơ dự án
Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng, từ đội dự án
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của của người hướng dẫn và cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tích cực chuyên cần và có kỷ luật trong công việc
Trung thực, tỉ mỉ, cầu tiến, sáng tạo trong công việc
Tinh thần học hỏi và tinh thần làm việc nhóm cao, chịu được áp lực công việc
Đảm bảo được thời gian làm việc (Công ty sẽ hỗ trợ điều chỉnh thời gian nếu Thực Tập Sinh còn thi hoặc 1-2 môn học trong tuần)

Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Nâng cao hồ sơ công việc của bạn thông qua trải nghiệm trực tiếp khi làm việc tại công ty
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức/thăng chức
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cơ hội làm việc với người Hàn giúp trau dồi kỹ năng nghe – nói – đọc – viết
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho Thực Tập Sinh
Có hỗ trợ phụ cấp giữ xe,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 67-69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

