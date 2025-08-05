Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19N Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng tiếng Hàn để tham gia vào các chiến dịch marketing của công ty tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam

Sắp xếp hồ sơ dự án

Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng, từ đội dự án

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của của người hướng dẫn và cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tích cực chuyên cần và có kỷ luật trong công việc

Trung thực, tỉ mỉ, cầu tiến, sáng tạo trong công việc

Tinh thần học hỏi và tinh thần làm việc nhóm cao, chịu được áp lực công việc

Đảm bảo được thời gian làm việc (Công ty sẽ hỗ trợ điều chỉnh thời gian nếu Thực Tập Sinh còn thi hoặc 1-2 môn học trong tuần)

Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Nâng cao hồ sơ công việc của bạn thông qua trải nghiệm trực tiếp khi làm việc tại công ty

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức/thăng chức

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cơ hội làm việc với người Hàn giúp trau dồi kỹ năng nghe – nói – đọc – viết

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho Thực Tập Sinh

Có hỗ trợ phụ cấp giữ xe,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin