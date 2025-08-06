Tuyển Thực tập sinh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Bluesky 3, số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hỗ trợ bảo hành và sửa chữa
Xử lý xuất hàng bảo hành, làm việc trên hệ thống vận hành của công ty (ERP, CRM).
Kiểm tra và xác định lỗi, nguyên nhân của sản phẩm.
Tư vấn cho khách hàng các giải pháp sửa chữa tối ưu nhất.
2. Tư vấn kỹ thuật chuyên môn
Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật.
Đưa ra các thông tin tư vấn để xử lý lỗi kỹ thuật liên quan đến máy phát điện và thiết bị khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, sẵn sàng, không ngại khó.
Chăm chỉ, chủ động, tinh thần làm việc nhóm.
Có hiểu biết về thiết kế.
Tại CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các công việc thực tế tại hiện trường, linh hoạt theo thời gian biểu của thực tập sinh.
Tham dự các khóa đào tạo nội bộ và từ hãng động cơ nước ngoài.
Cơ hội tiếp xúc với các hệ thống, phần mềm, công cụ hiện đại.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Hữu Toàn (nếu ứng viên có thể chuyển công tác ra Đà Nẵng).
Trợ cấp thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
