Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CINCAMON
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTầng 4 tòa nhà SHG, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Bạn sẽ được Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc, được TGĐ hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Sử dụng khá các công cụ văn phòng để làm: Slide/ báo giá/ báo cáo cho Tổng giám đốc
Được đi cùng Tổng giám đốc trong các cuộc gặp gỡ khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân.
Tư vấn cho các chủ doanh nghiệp/ doanh nghiệp/ cá nhân đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thiết kế thương hiệu, dịch vụ marketing tổng thể, Branding...
Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để đáp ứng chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của công ty, mở rộng khách hàng mới

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/ mới ra trường
Nhanh nhẹn, tích cực, giao tiếp khá, đam mê học hỏi
Đam mê kinh doanh, tư vấn chuyên môn về các giải pháp thiết kế, giải pháp marketing, truyền thông cho các doanh nghiệp
Yêu Thích công việc kết nối các doanh nghiệp
Có hiểu biết về marketing, thương hiệu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập: 3-5 triệu/tháng + thưởng trên mỗi dự án + vé gửi xe
Được làm việc trực tiếp với TGĐ, được TGĐ đào tạo cùng với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm
Được làm việc tại văn phòng hạng A
Sau 2 tháng được lên nhân viên chính thức: lương cứng 6 triệu + thưởng 5% doanh số. Thu nhập trên 10 triệu.
Ứng viên nào đã có kinh nghiệm, giao tiếp tốt được trao cơ hội nhân viên chính thức.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ....BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CINCAMON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 11, ngách 14, ngõ 146 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

