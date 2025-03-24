Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON
- Hà Nội: TTầng 4 tòa nhà SHG, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Bạn sẽ được Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc, được TGĐ hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Sử dụng khá các công cụ văn phòng để làm: Slide/ báo giá/ báo cáo cho Tổng giám đốc
Được đi cùng Tổng giám đốc trong các cuộc gặp gỡ khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân.
Tư vấn cho các chủ doanh nghiệp/ doanh nghiệp/ cá nhân đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thiết kế thương hiệu, dịch vụ marketing tổng thể, Branding...
Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để đáp ứng chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của công ty, mở rộng khách hàng mới
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, tích cực, giao tiếp khá, đam mê học hỏi
Đam mê kinh doanh, tư vấn chuyên môn về các giải pháp thiết kế, giải pháp marketing, truyền thông cho các doanh nghiệp
Yêu Thích công việc kết nối các doanh nghiệp
Có hiểu biết về marketing, thương hiệu là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trực tiếp với TGĐ, được TGĐ đào tạo cùng với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm
Được làm việc tại văn phòng hạng A
Sau 2 tháng được lên nhân viên chính thức: lương cứng 6 triệu + thưởng 5% doanh số. Thu nhập trên 10 triệu.
Ứng viên nào đã có kinh nghiệm, giao tiếp tốt được trao cơ hội nhân viên chính thức.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ....BHXH...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
