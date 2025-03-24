Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTầng 4 tòa nhà SHG, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Bạn sẽ được Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc, được TGĐ hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng chuyên môn

Sử dụng khá các công cụ văn phòng để làm: Slide/ báo giá/ báo cáo cho Tổng giám đốc

Được đi cùng Tổng giám đốc trong các cuộc gặp gỡ khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân.

Tư vấn cho các chủ doanh nghiệp/ doanh nghiệp/ cá nhân đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thiết kế thương hiệu, dịch vụ marketing tổng thể, Branding...

Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để đáp ứng chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của công ty, mở rộng khách hàng mới

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/ mới ra trường

Nhanh nhẹn, tích cực, giao tiếp khá, đam mê học hỏi

Đam mê kinh doanh, tư vấn chuyên môn về các giải pháp thiết kế, giải pháp marketing, truyền thông cho các doanh nghiệp

Yêu Thích công việc kết nối các doanh nghiệp

Có hiểu biết về marketing, thương hiệu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập: 3-5 triệu/tháng + thưởng trên mỗi dự án + vé gửi xe

Được làm việc trực tiếp với TGĐ, được TGĐ đào tạo cùng với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm

Được làm việc tại văn phòng hạng A

Sau 2 tháng được lên nhân viên chính thức: lương cứng 6 triệu + thưởng 5% doanh số. Thu nhập trên 10 triệu.

Ứng viên nào đã có kinh nghiệm, giao tiếp tốt được trao cơ hội nhân viên chính thức.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ....BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.