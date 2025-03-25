Tuyển Thực tập sinh Tigren Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tigren Solutions
- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thực tập Full-time trong thời gian 2 tháng được đào tạo bài bản và trải nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.
Tiếp cận các công nghệ hiện tại: NodeJS, ReactJS, Remix Framework, phát triển Shopify App và các kiến thức nền tảng về thương mại điện tử.
Trải nghiệm thực tế trên các dự án đa dạng cùng đội nhóm chính thức, thông qua phương pháp đào tạo trực tiếp trên công việc (on-job training).
Đánh giá và phản hồi liên tục giúp bạn cải thiện kỹ năng, phát huy thế mạnh cá nhân.
Nhận sự hỗ trợ tận tình từ các lập trình viên giàu kinh nghiệm, thông qua các bài tập thực tế, lộ trình đào tạo được thiết kế riêng, giúp bạn nâng cao kỹ năng và hiểu biết sâu sắc hơn về công việc.
Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với năng lực chuyên môn, đam mê cá nhân, giúp bạn xây dựng lộ trình phát triển bền vững, cơ hội trở thành Shopify App Developer chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nền tảng web, HTML/CSS, JavaScript (ES6+), hiểu biết về ReactJS cơ bản.
Ưu tiên ứng viên từng học hoặc đã có kinh nghiệm về NodeJS/ REST API/ GraphQL API
Đam mê ngành lập trình, có tinh thần học hỏi, cầu tiến
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Ưu tiên trình bày rõ sản phẩm/ bài tập/ project cá nhân đã từng làm (nếu có)
Tại Tigren Solutions Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ hai - Thứ sáu ( 8h30 - 17h00 hoặc 9h00 - 17h30)
Được đào tạo theo lộ trình bài bản, nâng cao kỹ năng
Lộ trình đào tạo cá nhân hóa, giúp nâng cao năng lực một cách nhanh chóng
Free toàn bộ dịch vụ văn phòng, đồ ăn vặt, không thu thêm bất kì 1 khoản phí đào tạo nào khi tham gia thực tập
Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân
Được tham gia, trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp, tham gia các sự kiện nội bộ: Café sáng, game mini văn phòng, ngoại khóa, teambuilding…
Đánh giá năng lực định kỳ, phản hồi chi tiết để cải thiện kỹ năng
Cơ hội trở thanh nhân viên chính thức với lộ trình phát triển rõ ràng
Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, giúp bạn sớm trở thành Shopify App Developer chuyên nghiệp.
Được cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chứng chỉ.
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tigren Solutions
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
