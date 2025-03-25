Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY LUẬT TNHH AB LINCOLN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 209 Tòa nhà 17T9 Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; soạn thảo các văn bản pháp lý, hợp đồng, thỏa thuận,..

Thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động truyền thông, marketing của công ty: quay video liên quan đến các chủ đề pháp luật,....

Nghiên cứu Luật, Nghị Định, Thông tư... của các lĩnh vực, đối tượng cụ thể theo yêu cầu và viết bài phân tích.

Hỗ trợ các Luật sư và chuyên viên tư vấn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước

Hỗ trợ và phối hợp các bộ phận khác trong công ty trong trường hợp cần thiết;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và chuyên ngành: Đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Luật tại các trường Đại học.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng phân tích, viết bài Tốt

Nhanh nhạy, năng động, có khả năng giao tiếp tốt, tự tin nói trước máy quay.

Thực hiện các công việc khác do Quản lý trực tiếp yêu cầu.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AB LINCOLN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi giao việc.

Tiếp cận hồ sơ và các vụ việc thực tế;

Được chỉ bảo, dìu dắt bởi các Luật sư, chuyên viên dày dặn kinh nghiệm

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AB LINCOLN

