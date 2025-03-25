Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa BRC LAND, 61/21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm thiết kế
Phối hợp với team để đưa ra thiết kế phù hợp.
Hỗ trợ thiết kế, chỉnh sửa và cập nhật các sản phẩm liên quan đến branding, bao bì, logo theo yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.(Ưu tiên các SV đã thực tập hoặc làm việc ngắn hạn trước đó)
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Adobe Illustrator, Photoshop.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập: 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ tháng, hỗ trợ gửi xe
Thời gian làm việc linh hoạt
Có cơ hội tham gia vào các dự án và tiếp cận các công việc thực tế.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn.
Thời gian thực tập: 3 tháng.
Hỗ trợ dấu và đánh giá trong quá trình thực tập ( nếu cần)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu kết quả trong thời gian thực tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 dãy C13, đường Lê Hữu Trác, Khu tập thể Học Viện Quân Y, tổ dân phố số 9, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-4-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job341150
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 160 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Sphinx làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Sphinx
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM
1.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần Bất động sản BHS
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
4.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
2.4 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA
0.5 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng TEG
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng TEG
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh công ty Cổ phẩn Trung Việt Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty Cổ phẩn Trung Việt Link
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Mega Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Mega Digital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm