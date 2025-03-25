Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
- Hà Nội: Tầng 2 tòa BRC LAND, 61/21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm thiết kế
Phối hợp với team để đưa ra thiết kế phù hợp.
Hỗ trợ thiết kế, chỉnh sửa và cập nhật các sản phẩm liên quan đến branding, bao bì, logo theo yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.(Ưu tiên các SV đã thực tập hoặc làm việc ngắn hạn trước đó)
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Adobe Illustrator, Photoshop.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và có khả năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt
Có cơ hội tham gia vào các dự án và tiếp cận các công việc thực tế.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn.
Thời gian thực tập: 3 tháng.
Hỗ trợ dấu và đánh giá trong quá trình thực tập ( nếu cần)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu kết quả trong thời gian thực tập tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI