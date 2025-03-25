Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa BRC LAND, 61/21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm thiết kế

Phối hợp với team để đưa ra thiết kế phù hợp.

Hỗ trợ thiết kế, chỉnh sửa và cập nhật các sản phẩm liên quan đến branding, bao bì, logo theo yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.(Ưu tiên các SV đã thực tập hoặc làm việc ngắn hạn trước đó)

Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Adobe Illustrator, Photoshop.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập: 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ tháng, hỗ trợ gửi xe

Thời gian làm việc linh hoạt

Có cơ hội tham gia vào các dự án và tiếp cận các công việc thực tế.

Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn.

Thời gian thực tập: 3 tháng.

Hỗ trợ dấu và đánh giá trong quá trình thực tập ( nếu cần)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu kết quả trong thời gian thực tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

