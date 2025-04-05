Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận
Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ các nguồn có sẵn hoặc tự tìm kiếm
Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên
Làm báo cáo ngày, tuần, tháng
Tìm kiếm các nguồn CV hiệu quả (Social, Jobsite, ...)
Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng (khi được giao)
Tham gia hỗ trợ dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh (Công ty định hướng các dự án ngoài lãnh thổ Việt Nam nên có Tiếng Anh sẽ là cơ hội để phát triển xa hơn)
Kinh nghiệm tuyển dụng
Theo học các ngành lên quan tới Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế
Có laptop
Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi cái mới, không ngại thay đổi.
Thích làm trong môi trường startup
Chăm chỉ chịu khó

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì

Ca sáng 8h00-12h00
Ca chiều 13h30-17h30
Làm việc tối thiểu 6 ca/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

