Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
- Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận
Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ các nguồn có sẵn hoặc tự tìm kiếm
Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên
Làm báo cáo ngày, tuần, tháng
Tìm kiếm các nguồn CV hiệu quả (Social, Jobsite, ...)
Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng (khi được giao)
Tham gia hỗ trợ dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tuyển dụng
Theo học các ngành lên quan tới Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế
Có laptop
Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi cái mới, không ngại thay đổi.
Thích làm trong môi trường startup
Chăm chỉ chịu khó
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì
Ca chiều 13h30-17h30
Làm việc tối thiểu 6 ca/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
