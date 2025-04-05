Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận

Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ các nguồn có sẵn hoặc tự tìm kiếm

Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên

Làm báo cáo ngày, tuần, tháng

Tìm kiếm các nguồn CV hiệu quả (Social, Jobsite, ...)

Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng (khi được giao)

Tham gia hỗ trợ dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh (Công ty định hướng các dự án ngoài lãnh thổ Việt Nam nên có Tiếng Anh sẽ là cơ hội để phát triển xa hơn)

Kinh nghiệm tuyển dụng

Theo học các ngành lên quan tới Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế

Có laptop

Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi cái mới, không ngại thay đổi.

Thích làm trong môi trường startup

Chăm chỉ chịu khó

Ca sáng 8h00-12h00

Ca sáng 8h00-12h00

Ca chiều 13h30-17h30

Làm việc tối thiểu 6 ca/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

