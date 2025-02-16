Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Lên ý tưởng, thiết kế các hình ảnh social Fanpage
Làm các công việc sáng tạo, xây dựng ý tưởng, có tư duy thẩm mỹ, hiểu rõ về màu sắc trong thiết kế phù hợp với tư duy và yêu cầu của công việc.
Phụ trách điều chỉnh các file chỉnh sửa theo yêu cầu
Giao tiếp với đội nhóm trong phạm vi chuyên môn
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, Ưu tiên ứng viên từng thiết kế các ấn phẩm của CLB.
Kỹ năng: Am hiểu và từng thiết kế ít nhất một trong các nền tảng: Photoshop, Corel, Adobe Illustrator,....
Kỹ năng
Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực thiết kế, chăm chỉ.
Phẩm chất:
Kỹ năng: Am hiểu và từng thiết kế ít nhất một trong các nền tảng: Photoshop, Corel, Adobe Illustrator,....
Kỹ năng
Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực thiết kế, chăm chỉ.
Phẩm chất:
Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng từ 2 triệu/tháng + thưởng theo dự án/ theo KPI. Sau thời gian làm việc sẽ được đánh giá lên nhân viên chính thức.
Áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty
Đào tạo, nâng cao chuyên môn thiết kế
Các cách thức xây dựng bố cục và lên nội dung chi tiết cho từng nội dung ấn phẩm
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc cá nhân, làm việc nhóm
Thực hành trực tiếp trên các dự án dưới sự hướng dẫn của các Quản lý dự án.
Đội ngũ có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực
Trẻ, năng động, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp
Tạo điều kiện phát triển cho nhân sự, cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty
Đào tạo, nâng cao chuyên môn thiết kế
Các cách thức xây dựng bố cục và lên nội dung chi tiết cho từng nội dung ấn phẩm
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc cá nhân, làm việc nhóm
Thực hành trực tiếp trên các dự án dưới sự hướng dẫn của các Quản lý dự án.
Đội ngũ có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực
Trẻ, năng động, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp
Tạo điều kiện phát triển cho nhân sự, cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI