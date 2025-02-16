Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Lên ý tưởng, thiết kế các hình ảnh social Fanpage

Làm các công việc sáng tạo, xây dựng ý tưởng, có tư duy thẩm mỹ, hiểu rõ về màu sắc trong thiết kế phù hợp với tư duy và yêu cầu của công việc.

Phụ trách điều chỉnh các file chỉnh sửa theo yêu cầu

Giao tiếp với đội nhóm trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, Ưu tiên ứng viên từng thiết kế các ấn phẩm của CLB.

Kỹ năng: Am hiểu và từng thiết kế ít nhất một trong các nền tảng: Photoshop, Corel, Adobe Illustrator,....

Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực thiết kế, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 2 triệu/tháng + thưởng theo dự án/ theo KPI. Sau thời gian làm việc sẽ được đánh giá lên nhân viên chính thức.

Áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty

Đào tạo, nâng cao chuyên môn thiết kế

Các cách thức xây dựng bố cục và lên nội dung chi tiết cho từng nội dung ấn phẩm

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc cá nhân, làm việc nhóm

Thực hành trực tiếp trên các dự án dưới sự hướng dẫn của các Quản lý dự án.

Đội ngũ có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

Trẻ, năng động, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp

Tạo điều kiện phát triển cho nhân sự, cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

