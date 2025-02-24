Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 700 USD

Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom

Mức lương
Từ 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 700 USD

Kỹ thuật viên bảo trì chịu trách nhiệm thực hiện bảo trì và sửa chữa thường xuyên cho thiết bị và cơ sở vật chất. Vai trò này đảm bảo rằng máy móc, thiết bị cơ khí và cơ sở hạ tầng được bảo trì đúng cách để giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Kỹ thuật viên bảo trì phải có kiến thức về nhiều hoạt động bảo trì, quy định an toàn và có kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ.
Kỹ thuật viên bảo trì
Trách nhiệm chính:
1. Bảo trì thiết bị:
- Thực hiện bảo trì theo lịch trình cho máy móc và thiết bị.
- Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ khí và điện.
- Đảm bảo tất cả các máy móc hoạt động hiệu quả và an toàn.
2. Bảo trì cơ sở:
- Vận hành hệ thống cơ sở vật chất đúng cách và dựa trên nhu cầu sản xuất
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên cơ sở vật chất để xác định và giải quyết các vấn đề.
- Thực hiện sửa chữa các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước và điện.
3. Bảo trì phòng ngừa:
- Phát triển và triển khai các lịch trình bảo trì phòng ngừa.
- Ghi lại các hoạt động bảo trì và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn.
- Theo dõi hiệu suất thiết bị và đề xuất các cải tiến.
- Nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của các lỗi thiết bị.

Với Mức Lương Từ 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom

Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

