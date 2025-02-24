Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 700 USD

Kỹ thuật viên bảo trì chịu trách nhiệm thực hiện bảo trì và sửa chữa thường xuyên cho thiết bị và cơ sở vật chất. Vai trò này đảm bảo rằng máy móc, thiết bị cơ khí và cơ sở hạ tầng được bảo trì đúng cách để giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Kỹ thuật viên bảo trì phải có kiến thức về nhiều hoạt động bảo trì, quy định an toàn và có kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

Kỹ thuật viên bảo trì

Trách nhiệm chính:

1. Bảo trì thiết bị:

- Thực hiện bảo trì theo lịch trình cho máy móc và thiết bị.

- Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ khí và điện.

- Đảm bảo tất cả các máy móc hoạt động hiệu quả và an toàn.

2. Bảo trì cơ sở:

- Vận hành hệ thống cơ sở vật chất đúng cách và dựa trên nhu cầu sản xuất

- Tiến hành kiểm tra thường xuyên cơ sở vật chất để xác định và giải quyết các vấn đề.

- Thực hiện sửa chữa các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước và điện.

3. Bảo trì phòng ngừa:

- Phát triển và triển khai các lịch trình bảo trì phòng ngừa.

- Ghi lại các hoạt động bảo trì và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn.

- Theo dõi hiệu suất thiết bị và đề xuất các cải tiến.

- Nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của các lỗi thiết bị.