Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Hỗ điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện cập nhật thông tin vào phần mềm của khách hàng theo hướng dẫn và quy trình đã được quy định.

Hỗ trợ làm báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về, chi phí, doanh thu... và các báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao phó.

Có thể làm full - time.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Là sinh viên các ngành Vận tải, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng và các ngành liên quan.

Biết sử dụng Excel.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chủ động, sẵn sàng học hỏi và hỗ trợ đồng nghiệp.

Hỗ trợ lương thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp về Logistics.

Được hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ quản lý có kinh nghiệm.

Cơ hội được cân nhắc lên vị trí chính thức sau khi hoàn thành kỳ thực tập.

