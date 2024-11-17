Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU
- Hồ Chí Minh: 261 Bàu Cát , Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lí và vận hành các shop trên TMĐT của công ty ( Tiktok, Shopee, Lazada,... )
Đăng bài, up sản phẩm, cập nhật giá cả, kết hợp để xuất các chương trình promotion
Tối ưu hóa thông tin sản phẩm chuẩn SEO
Nghiên cứu đối thủ và đưa ra đề xuất tối ưu quảng cáo, sản phẩm, khuyến mãi
Vận hành tiếp thị liên kết với KOL/KOC
Các công việc liên quan đến quản lí và vận hành shop khác
Đóng góp xây dựng kế hoạch tiếp thị, CTKM trên sàn TMDT
Chạy quảng cáo bán hàng trên các nền tảng
Xử lý các vấn đề khác liên quan đến khách hàng, cửa hàng trên TMDT
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng (ngân sách tối thiểu đã chạy min 5tr/ngày)
Có kỹ năng và hiểu về SEO
Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ liên quan đến sàn
Có kỹ năng research, so sánh, phân tích
Có kỹ năng sử dụng các công cụ A.I phục vụ cho công việc
Yêu cầu kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tranh nhiệm với công việc và deadline
Tôn trọng KPI đã đề ra
Có tính tự giác hoàn thành công việc đúng tiến độ
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Biết sử dụng các công cụ design, edit là một lợi thế
Có tư duy content
Có tư duy bán hàng, bán sản phẩm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
Đi du lịch, teambuilding hàng năm ( có thể nhiều lần )
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU
