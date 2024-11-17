Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 261 Bàu Cát , Phường 12, Tân Bình

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Quản lí và vận hành các shop trên TMĐT của công ty ( Tiktok, Shopee, Lazada,... )

Đăng bài, up sản phẩm, cập nhật giá cả, kết hợp để xuất các chương trình promotion

Tối ưu hóa thông tin sản phẩm chuẩn SEO

Nghiên cứu đối thủ và đưa ra đề xuất tối ưu quảng cáo, sản phẩm, khuyến mãi

Vận hành tiếp thị liên kết với KOL/KOC

Các công việc liên quan đến quản lí và vận hành shop khác

Đóng góp xây dựng kế hoạch tiếp thị, CTKM trên sàn TMDT

Chạy quảng cáo bán hàng trên các nền tảng

Xử lý các vấn đề khác liên quan đến khách hàng, cửa hàng trên TMDT

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm trên 2 năm vận hành các sàn trên TMDT

Có kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng (ngân sách tối thiểu đã chạy min 5tr/ngày)

Có kỹ năng và hiểu về SEO

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ liên quan đến sàn

Có kỹ năng research, so sánh, phân tích

Có kỹ năng sử dụng các công cụ A.I phục vụ cho công việc

Yêu cầu kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tranh nhiệm với công việc và deadline

Tôn trọng KPI đã đề ra

Có tính tự giác hoàn thành công việc đúng tiến độ

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Biết sử dụng các công cụ design, edit là một lợi thế

Có tư duy content

Có tư duy bán hàng, bán sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn

Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...

Đi du lịch, teambuilding hàng năm ( có thể nhiều lần )

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU

