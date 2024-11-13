Tuyển Kho vận Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu
- Hồ Chí Minh: 117/2D1 Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ , thực hiện yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
Sắp xếp hàng hóa sao cho dễ lấy, tránh bị ướt, đổ vỡ, đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất....
Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
Định kỳ hàng tuần kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ, mối mọt...
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Từ 25 tuổi trở lên
Trình độ : Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kế toán
Kinh nghiệm : 2 năm trở lên, am hiểu nghiệp vụ quản lý Kho vật tư, hàng hóa
Kỹ năng : Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), các phần mềm quản lý kho
Tại Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI