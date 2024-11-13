Tuyển Kho vận Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117/2D1 Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

Kiểm tra các chứng từ , thực hiện yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Sắp xếp hàng hóa sao cho dễ lấy, tránh bị ướt, đổ vỡ, đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất....

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Định kỳ hàng tuần kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ, mối mọt...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu: Ưu tiên UV có kinh nghiệm trong các công ty về thương mại điện tử

Độ tuổi : Từ 25 tuổi trở lên

Trình độ : Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kế toán

Kinh nghiệm : 2 năm trở lên, am hiểu nghiệp vụ quản lý Kho vật tư, hàng hóa

Kỹ năng : Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), các phần mềm quản lý kho

Tại Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu

