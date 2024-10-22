Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH BCLASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Quản lý tiến độ làm việc hàng ngày để đảm bảo team thực hiện đúng định hướng với yêu cầu sản phẩm Biên dịch tài liệu liên quan tới dự án (chủ yếu là tài liệu wireframe, tài liệu yêu cầu chỉnh sửa, update dự án). Sắp xếp và lưu trữ tất cả các tài liệu có liên quan đến dự án để tất cả các bên có liên quan sử dụng Phiên dịch trao đổi, họp giữa sếp Hàn Quốc và nhân viên Việt Nam, khách hàng Hàn Quốc và nhân viên Việt Nam liên quan tới dự án cần tiến hành. Báo cáo về các dự án đang thực hiện một cách đầy đủ, chính xác đến cấp trên và các bên có liên quan, thông qua trao đổi trực tiếp và trao đổi online Hỗ trợ một số công việc liên quan tới tuyển dụng, setup văn phòng (nếu cần).

