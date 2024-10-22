Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH BCLASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH BCLASS
- Hồ Chí Minh: tòa TSA, 84b Trần Quốc Toản, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý tiến độ làm việc hàng ngày để đảm bảo team thực hiện đúng định hướng với yêu cầu sản phẩm
Biên dịch tài liệu liên quan tới dự án (chủ yếu là tài liệu wireframe, tài liệu yêu cầu chỉnh sửa, update dự án).
Sắp xếp và lưu trữ tất cả các tài liệu có liên quan đến dự án để tất cả các bên có liên quan sử dụng
Phiên dịch trao đổi, họp giữa sếp Hàn Quốc và nhân viên Việt Nam, khách hàng Hàn Quốc và nhân viên Việt Nam liên quan tới dự án cần tiến hành.
Báo cáo về các dự án đang thực hiện một cách đầy đủ, chính xác đến cấp trên và các bên có liên quan, thông qua trao đổi trực tiếp và trao đổi online
Hỗ trợ một số công việc liên quan tới tuyển dụng, setup văn phòng (nếu cần).
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn tốt.
Kĩ năng đánh máy, soạn thảo văn bản tiếng Hàn thành thạo.
Tại CÔNG TY TNHH BCLASS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo dự án (nếu có)
Thử việc 2 tháng hưởng 90% lương.
Trợ cấp ăn trưa 70.000 đồng/bữa, gửi xe miễn phí, văn phòng luôn ngập tràn đồ ăn bánh kẹo, cà phê nước giải khát.
Đóng BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13 và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Chế độ làm việc 4+1 (4 ngày làm việc trên công ty + 1 ngày tự học ở nhà)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCLASS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
