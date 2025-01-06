Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Đọc hiểu hướng dẫn dự án; Sử dụng nền tảng và công cụ được cung cấp để chú thích hình ảnh thành văn bản (Optical Character Recognition) và các loại tác vụ khác;
Làm việc với các thành viên khác và QA (kiểm soát chất lượng) trong nhóm dự án để đảm bảo tính rõ ràng và chất lượng gán nhãn;
Đạt được các KPI được đặt ra hàng ngày và hàng tháng;
Các nhiệm vụ khác do Quản lý dự án giao.
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ đồng thời Tiếng Nhật N2 và Tiếng Anh B2;
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;
Khả năng giao tiếp với khách hàng bằng văn bản tiếng Anh;
Tốc độ đánh máy ít nhất 60 từ một phút;
Quen thuộc với các phần mềm văn phòng và sử dụng các trang web;
Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương trong 2 tháng thử việc;
Mức lương cạnh tranh, gồm thưởng theo hiệu suất công việc;
12 ngày phép năm, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ;
Khám sức khỏe định kỳ năm;
Đóng BHXH theo 90% mức lương tổng;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
