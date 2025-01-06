Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Đọc hiểu hướng dẫn dự án; Sử dụng nền tảng và công cụ được cung cấp để chú thích hình ảnh thành văn bản (Optical Character Recognition) và các loại tác vụ khác;
Làm việc với các thành viên khác và QA (kiểm soát chất lượng) trong nhóm dự án để đảm bảo tính rõ ràng và chất lượng gán nhãn;
Đạt được các KPI được đặt ra hàng ngày và hàng tháng;
Các nhiệm vụ khác do Quản lý dự án giao.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ đồng thời Tiếng Nhật N2 và Tiếng Anh B2;
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;
Khả năng giao tiếp với khách hàng bằng văn bản tiếng Anh;
Tốc độ đánh máy ít nhất 60 từ một phút;
Quen thuộc với các phần mềm văn phòng và sử dụng các trang web;

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương trong 2 tháng thử việc;
Mức lương cạnh tranh, gồm thưởng theo hiệu suất công việc;
12 ngày phép năm, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ;
Khám sức khỏe định kỳ năm;
Đóng BHXH theo 90% mức lương tổng;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

