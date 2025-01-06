Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Đọc hiểu hướng dẫn dự án; Sử dụng nền tảng và công cụ được cung cấp để chú thích hình ảnh thành văn bản (Optical Character Recognition) và các loại tác vụ khác;

Làm việc với các thành viên khác và QA (kiểm soát chất lượng) trong nhóm dự án để đảm bảo tính rõ ràng và chất lượng gán nhãn;

Đạt được các KPI được đặt ra hàng ngày và hàng tháng;

Các nhiệm vụ khác do Quản lý dự án giao.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ đồng thời Tiếng Nhật N2 và Tiếng Anh B2;

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;

Khả năng giao tiếp với khách hàng bằng văn bản tiếng Anh;

Tốc độ đánh máy ít nhất 60 từ một phút;

Quen thuộc với các phần mềm văn phòng và sử dụng các trang web;

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương trong 2 tháng thử việc;

Mức lương cạnh tranh, gồm thưởng theo hiệu suất công việc;

12 ngày phép năm, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ;

Khám sức khỏe định kỳ năm;

Đóng BHXH theo 90% mức lương tổng;

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin