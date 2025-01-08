Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Todai Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Todai Edu
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Todai Edu

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tham gia R&D sản phẩm (nghiên cứu, làm tài liệu, cải tiến, phát triển sản phầm).
Tham gia quản lý chất lượng lớp học.
Giảng dạy các lớp theo kế hoạch của Trung tâm.
Chăm sóc phụ huynh học sinh.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành liên quan đến tiếng Nhật (ưu tiên các trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Thương...).
Trình độ tiếng Nhật N2 (> 130 điểm).
Kinh nghiệm giảng dạy > 1 năm.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, hoạt ngôn.

Tại Công ty TNHH Todai Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc.
Mức lương cạnh tranh phù hợp với trình độ, năng lực, được xét tăng lương, thưởng hàng năm theo KPIs cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, trở thành key member, quản lý.
Chế độ BHXH, BHYT ... đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động team building, các sự kiện lớn của công ty tăng sự gắn kết giữa các đồng nghiệp.
Được tham gia khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Được tham gia các khoá học đào tạo nâng cao chuyên môn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Todai Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

