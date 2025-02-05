Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
- Hà Nội: Mức lương cứng thỏa thuận theo năng lực lên đến 15M + thưởng theo doanh số Thưởng ngày lễ, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh chung của công ty Xét tăng lương 1 lần/năm Có cơ hội đi công tác các nước theo các khách hàng mình phụ trách như Singapore, Mỹ, Nhật Được hưởng bảo hiểm sức khỏe 24/7 sau 12 tháng làm việc (tính cả thời gian thửu việc) Quy trình chuẩn mực theo tiêu chuẩn CMMI3. Các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm,nghỉ mát theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp tại trụ sở Hà Nội
Sales Support mảng dịch vụ gia công phần mềm
Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh
Giữ và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng...
Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án
Giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý
Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời
Nhân sự có kinh nghiệm quản lý sẽ được bổ nhiệm làm trưởng phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo nghe, nói tiếng Nhật từ N2 (yêu cầu bắt buộc)
Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin(bán giải pháp CNTT, bán phần mềm đóng gói, dịch vụ gia công phần mềm); không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt
Ngoại hình ưu nhìn
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
