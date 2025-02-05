Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cứng thỏa thuận theo năng lực lên đến 15M + thưởng theo doanh số Thưởng ngày lễ, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh chung của công ty Xét tăng lương 1 lần/năm Có cơ hội đi công tác các nước theo các khách hàng mình phụ trách như Singapore, Mỹ, Nhật Được hưởng bảo hiểm sức khỏe 24/7 sau 12 tháng làm việc (tính cả thời gian thửu việc) Quy trình chuẩn mực theo tiêu chuẩn CMMI3. Các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm,nghỉ mát theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp tại trụ sở Hà Nội

Sales Support mảng dịch vụ gia công phần mềm

Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh

Giữ và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng...

Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án

Giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời

Nhân sự có kinh nghiệm quản lý sẽ được bổ nhiệm làm trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, Marketing... các trường Đại học trong và ngoài nước

Thành thạo nghe, nói tiếng Nhật từ N2 (yêu cầu bắt buộc)

Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin(bán giải pháp CNTT, bán phần mềm đóng gói, dịch vụ gia công phần mềm); không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt

Ngoại hình ưu nhìn

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

