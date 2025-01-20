Tuyển Tiếng Nhật công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển. - Hỗ trợ các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên Udemy, Coursera. - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác. - Hỗ trợ học phí, thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Anh) - Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp. - Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác mở rộng tệp khách hàng thị trường Nhật thông qua các kênh.

Tiếp nhận thông tin, phản hồi từ khách hàng, khai thác và làm rõ yêu cầu của khách.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng trong các dự án.

Hỗ trợ giao tiếp, dịch thuật các tài liệu tiếng Nhật liên quan đến dự án.

Phối hợp với các bộ phận Marketing, phát triển dự án để mở rộng tệp khách hàng.

Tham gia các khóa đào tạo phương pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường Đại học.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tư duy logic, có khả năng thuyết trình tốt.

Tiếng Nhật tối thiểu N2

Yêu thích công việc kinh doanh, có hiểu biết hoặc đam mê với lĩnh vực IT (AI, IoT, Data là một lợi thế).

Tại công ty cổ phần Data Impact Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Data Impact

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin