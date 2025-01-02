Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 17 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 17 Triệu

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
17 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 17 - 17 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) bằng tiếng Nhật gồm nhiều chủ đề khác nhau;
Dựa vào tài liệu hướng dẫn, bạn sẽ đánh giá độ liên quan giữa những dữ liệu (văn bản, video) với các từ khóa trên mạng xã hội được cung cấp;
Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án;
Tích cực làm việc nhóm để phát triển tiến độ dự án;
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý dự án;

Với Mức Lương 17 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về gán nhãn/kiểm duyệt dữ liệu là lợi thế;
Trình độ Tiếng Nhật tốt tương đương N1 (không yêu cầu chứng chỉ) và tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc;
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu;

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh upto 17.000.000 (bao gồm lương cứng + KPI);
Thử việc 100% mức lương;
Đóng BHXH theo 100% mức lương sau thử việc;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;
Được trau dồi năng lực ngôn ngữ trong công việc;
Có cơ hội chuyển đổi các dự án khác nhau về các ngôn ngữ;
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ trưa 1 tiếng;
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

