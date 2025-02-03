Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Mức lương
18 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 23, tầng 26 tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn tuyển dụng:
- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban
- Tạo nguồn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng qua kênh nguồn tuyển dụng
- Tham gia vào quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên cùng trưởng bộ phận chuyên môn
- Tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển
2. Tạo nguồn tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên thị trường
- Xây dựng hình ảnh tuyển dụng của Công ty qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sự kiện
- Tạo mối quan hệ với các Trường Đại học, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm việc làm
3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động định kỳ
- Khảo sát, phân tích, đánh giá thị trường tuyển dụng của vị trí đang phụ trách
- Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí , tiếng nhật giao tiếp N2 trở lên
- Ưu tiên UV có kinh nghiệm tuyển dụng tại các công ty viễn thông - công nghệ hoặc có quy mô nhân sự từ 50 người trở lên
- Kiến thức về Quản trị nhân sự hoặc tương đương về tuyển dụng
- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức sắp xếp công việc
- Chịu được áp lực, chủ động trong công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Phúc Lợi
● Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
● Nghỉ trưa 1 tiếng
● Thử việc 120% lương
● Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)
● Bảo hiểm sức khỏe
● Hỗ trợ ăn trưa
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
● Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.
● Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.
● Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần
● Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần
● Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người
● Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
● Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
● Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội nghề nghiệp
● Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
● Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
● Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Môi trường làm việc
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
● Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
● Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
● Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
● Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

