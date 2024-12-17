Tuyển Tiếng Nhật Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giảng dạy:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

Có trình độ Thạc sĩ trở lên tốt nghiệp các ngành Ngôn ngữ Nhật/Giáo dục tiếng Nhật;

Có chứng chỉ tiếng Nhật N1;

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng nâng cao trình độ chuyên môn và chủ động sắp xếp kế hoạch học lên tiến sĩ;

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy đại học hoặc biên phiên dịch;

Ứng viên từng học tập tại Nhật Bản thời gian trên 1 năm hoặc tốt nghiệp đại học/thạc sĩ tại Nhật Bản;

Ứng viên từng làm việc cho các doanh nghiệp liên quan đến Nhật Bản.

Kỹ năng:

Có khả năng xây dựng bài giảng tiếng Nhật trực tuyến;

Có khả năng tổ chức và phụ trách các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên;

Có kỹ năng giao tiếp và ngoại giao tốt với khách người Nhật.

Các yêu cầu khác:

Năng động,nhiệt tình,nghiêm túc,chịu được áp lực công việc;

Độ tuổi không quá 35 đối với ứng viên trình độ Thạc sĩ, còn độ tuổi lao động đối với ứng viên trình độ tiến sĩ.

Tại Trường Đại học Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực,

Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Đào tạo: Được tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, bồi dưỡng cán bộ/giảng viên;

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSK năm dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường.

Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng năm.

Số giờ giảng dạy: 300 giờ giảng dạy/năm học

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.