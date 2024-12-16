Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Công việc đầu ca làm việc:
Chuẩn bị đồng phục, tư thế, tác phong đầu ca làm việc theo đúng quy định về công tác Lễ tân, Thu ngân
Sắp xếp khu vực làm việc đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
Bật các thiết bị điện: điện, quạt, điều hòa, màn hình thông báo... nếu cần
Kiểm tra công cụ dụng cụ: máy tính, máy quẹt thẻ, giấy in hóa đơn...
Kiểm tra tiền lẻ trong két, đảm bảo có đủ tiền lẻ để chủ động trả lại khách hàng trước khi vào giờ làm việc
2. Công việc trong giờ làm việc:
Thực hiện công tác tiếp đón khách hàng theo quy định, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng/bệnh nhân
Thực hiện công việc thu ngân theo quy định, quy trình của phòng khám.
Tiếp nhận và tư vấn các cuộc gọi qua số hotline tại khu vực quầy Lễ tân
3. Công việc cuối ca làm việc:
Kiểm tra lại tiền trong két, tổng kết số tiền thu ngân trong ca, in báo cáo doanh thu, chốt ca
Nộp tiền vào tài khoản hoặc bàn giao tiền mặt cho Phòng Kế toán theo quy định
Quản lý và lưu trữ hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định
Dọn dẹp khu vực làm việc, tắt các thiết bị.. cuối ca làm việc
4. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và theo quy định
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tiếng Nhật
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tiếp đón và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giải quyết tình huống và xử lý phàn nàn của khách hàng
Thái độ niềm nở, ân cần, chu đáo, tận tâm với khách hàng
Trung thực, tâm huyết với công việc
Sức khỏe tốt
Thành thạo vi tính văn phòng
Ưu tiên: Những ứng viên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/ phòng khám quốc tế
Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương thứ 13, thưởng ngày lễ theo chính sách của Công ty.
Chính sách Bảo hiểm bắt buộc full lương.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng.
Được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI