Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Viết test case, chuẩn bị dữ liệu test, thực hiện test, phát hiện lỗi

Quản lý và phân tích kết quả test

Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng design và yêu cầu dự án

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý hoặc chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL

Đã học khóa Kiểm thử phần mềm.

Cẩn thận và linh hoạt trong xử lý tình huống, có trách nhiệm trong công việc.

Sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội đi công tác Nhật Bản, trải nghiệm thực tế nghiệp vụ phía khách hàng

Có cơ hội làm việc lâu dài ở công ty mẹ tại Nhật Bản

Được tham dự các chương trình, hỗ trợ trong việc định hướng phát triển nghề nghiệp

Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng kinh doanh tùy vào hoạt động của công ty

Được khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, hoạt động team building

Được hưởng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và thân thiện

Mức lương hấp dẫn: Up to 20.000.000VND

Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 - thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.