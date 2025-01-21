Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Viết test case, chuẩn bị dữ liệu test, thực hiện test, phát hiện lỗi
Quản lý và phân tích kết quả test
Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng design và yêu cầu dự án
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL
Đã học khóa Kiểm thử phần mềm.
Cẩn thận và linh hoạt trong xử lý tình huống, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội đi công tác Nhật Bản, trải nghiệm thực tế nghiệp vụ phía khách hàng
Có cơ hội làm việc lâu dài ở công ty mẹ tại Nhật Bản
Được tham dự các chương trình, hỗ trợ trong việc định hướng phát triển nghề nghiệp
Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng kinh doanh tùy vào hoạt động của công ty
Được khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, hoạt động team building
Được hưởng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và thân thiện
Mức lương hấp dẫn: Up to 20.000.000VND
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 - thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
