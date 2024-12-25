Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khai thác, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

Tiến hành phân tích nhu cầu đơn hàng, tìm nguồn hàng

Phân tích giá thành tiến hành đàm phán giá

Quản lý nhà cung cấp

Đặt mua nguyên vật liệu máy móc thiết bị

Làm việc tại Đức Thượng, Hoài Đức

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu tùy kinh nghiệm (Có phụ cấp ăn trưa và xăng xe)

Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Được nghỉ và thưởng lễ, tết

Thời gian làm việc : từ 8h-5h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

1 năm được đi du lịch 1-2 lần

Môi trường làm việc năng động trẻ chung, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, sếp siêu dễ tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.