Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Khai thác, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
Tiến hành phân tích nhu cầu đơn hàng, tìm nguồn hàng
Phân tích giá thành tiến hành đàm phán giá
Quản lý nhà cung cấp
Đặt mua nguyên vật liệu máy móc thiết bị
Làm việc tại Đức Thượng, Hoài Đức
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-12 triệu tùy kinh nghiệm (Có phụ cấp ăn trưa và xăng xe)
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Được nghỉ và thưởng lễ, tết
Thời gian làm việc : từ 8h-5h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
1 năm được đi du lịch 1-2 lần
Môi trường làm việc năng động trẻ chung, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, sếp siêu dễ tính
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Được nghỉ và thưởng lễ, tết
Thời gian làm việc : từ 8h-5h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
1 năm được đi du lịch 1-2 lần
Môi trường làm việc năng động trẻ chung, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, sếp siêu dễ tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI