Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khai thác, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
Tiến hành phân tích nhu cầu đơn hàng, tìm nguồn hàng
Phân tích giá thành tiến hành đàm phán giá
Quản lý nhà cung cấp
Đặt mua nguyên vật liệu máy móc thiết bị
Làm việc tại Đức Thượng, Hoài Đức

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu tùy kinh nghiệm (Có phụ cấp ăn trưa và xăng xe)
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Được nghỉ và thưởng lễ, tết
Thời gian làm việc : từ 8h-5h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
1 năm được đi du lịch 1-2 lần
Môi trường làm việc năng động trẻ chung, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, sếp siêu dễ tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, ngõ 80/118 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

