Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Quản lý chất lượng nội dung tiếng Nhật sẽ có nhiệm vụ đào tạo và quản lý đội ngũ content uploader - những người chịu trách nhiệm tải và thiết lập tài liệu khóa học trên nền tảng e-learning của công ty. Quản lý chất lượng nội dung tiếng Nhật sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên để thiết lập mục tiêu hàng tháng, kiểm tra chất lượng công việc nhằm đảm bảo khóa học được triển khai kịp thời cho giai đoạn thử nghiệm và phát hành sản phẩm.

1. Hợp tác với Quản lý dự án để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra hồ sơ ứng viên b. Tiến hành phỏng vấn c. Thảo luận kết quả phỏng vấn với Quản lý

2. Xây dựng và duy trì đội ngũ mạnh gồm người tải nội dung, người viết phụ đề, người viết cơ sở dữ liệu trò chơi, và người viết chatbot:

- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới

- Phân công khối lượng công việc hàng tháng phù hợp với thế mạnh của từng thành viên

- Theo dõi tiến độ công việc của từng thành viên

- Kiểm tra định kỳ công việc của các thành viên và cung cấp phản hồi, hướng dẫn khi cần thiết

- Phê duyệt các nhiệm vụ đạt yêu cầu và trả lại những nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu

- Áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các thành viên nếu cần (phối hợp với Quản lý và bộ phận Nhân sự

- Báo cáo tiến độ công việc hàng tháng cho Quản lý

3. Đảm bảo khóa học đáp ứng mục tiêu và nhu cầu học tập của người học bằng cách:

- Tham khảo hướng dẫn phân chia tiến độ khóa học

- Tải lên và đặt tiêu đề cho video bài học

- Tạo, thiết lập, và điều chỉnh các bài tập xuất hiện theo mốc thời gian trong video bài học

- Tạo, thiết lập, và hoàn thiện bài tập về nhà e. Soạn các câu hỏi cho diễn đàn nói/viết phù hợp với ngôn ngữ mục tiêu của từng bài học

4. Để đảm bảo chất lượng tài liệu học tập, thực hiện các công việc sau:

- Rà soát và hiệu đính nội dung của tất cả tài liệu đã được thiết lập

- Tham gia các buổi đánh giá định kỳ cùng với các thành viên CUs, SWs, GDCWs, và CWs.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều nhóm tuổi khác nhau

Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2

Hiểu biết về văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như nhu cầu của người học Việt Nam

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 15.000.000 VNĐ/tháng.

Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.

Cung cấp thiết bị làm việc (Laptop, Điện thoại)

Góc trà, cafe miễn phí hàng ngày

Tiệc trà chiều với hoa quả, bánh ngọt và đồ ăn vặt miễn phí hàng tuần

Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/người/năm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.

Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin