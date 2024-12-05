Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Mipec (số 229 Tây Sơn), Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy tiếng Nhật cơ bản, củng cố kiến thức, giao tiếp cho sếp người Việt Nam.

- Dạy kèm 1:1 trực tiếp.

- Thời gian: lịch dạy linh hoạt, thường vào giờ hành chính, được sắp xếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức: Nắm được phương pháp giảng dạy, kiến thức nền tàng ngôn ngữ tốt.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Nhật hoặc các bằng cấp có giá trị tương đương (N3 trở lên).

- Có kinh nghiệm gia sư/ giảng dạy là một điểm cộng.

- Ứng viên có phương pháp giảng dạy sáng tạo, lôi cuốn tạo hứng thú cho học viên là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thời gian dạy trong giờ hành chính

- 300k-400k/buổi/1.5 giờ, 2-3 buổi/tuần

- Lương cụ thể thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin