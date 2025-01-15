Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Mirabo
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty Cổ phần Mirabo

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận thông tin về Invoice, Estimate, hợp đồng
Trao đổi thông tin và tiến hành xác nhận với khách hàng về invoice, hợp đồng, estimate (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật)
(bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật)
Kiểm tra tình trạng Invoice, Estimate, hợp đồng
Trao đổi & cập nhật thông tin với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể trao đổi bằng tiếng Nhật (level tương đương N2 trở lên)
(level tương đương N2 trở lên)
Thành thạo tin học văn phòng;
Có kiến thức về luật doanh nghiệp hoặc kế toán là một lợi thế
Nhanh nhạy, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác, đổi mới sáng tạo

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;
Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;
Review lương 1 lần/năm hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;
Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);
Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).
Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim, chơi game...
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm tại bệnh viện lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mirabo

Công ty Cổ phần Mirabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

