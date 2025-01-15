Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật

Nhận thông tin về Invoice, Estimate, hợp đồng

Trao đổi thông tin và tiến hành xác nhận với khách hàng về invoice, hợp đồng, estimate (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật)

Kiểm tra tình trạng Invoice, Estimate, hợp đồng

Trao đổi & cập nhật thông tin với các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể trao đổi bằng tiếng Nhật (level tương đương N2 trở lên)

Thành thạo tin học văn phòng;

Có kiến thức về luật doanh nghiệp hoặc kế toán là một lợi thế

Nhanh nhạy, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác, đổi mới sáng tạo

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;

Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;

Review lương 1 lần/năm hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;

Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);

Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).

Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim, chơi game...

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm tại bệnh viện lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển

