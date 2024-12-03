Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ khách hàng, phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu basic design.
Trao đổi trực tiếp với khách hàng Nhật để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu, và nhận approve tài liệu.
Triển khai yêu cầu cho dự án.
Phân tích yêu cầu và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới các nghiệp vụ dự án. Đưa ra các quan điểm, đề xuất cho khách hàng.
Thực hiện test, nghiệm thu sản phẩm trước mỗi sprint trước khi gửi khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tiếng Nhật trong công việc – level N2 trở lên (giao tiếp, đọc hiểu, viết tài liệu).
Có từ 1.5 năm kinh nghiệm làm PO/ Tester/ BA/ Comtor/Sub BrSE ...
Có khả năng giao tiếp, trao đổi tốt.
Hiểu nghiệp vụ nhanh.
Phân tích được requirement .
Ưu tiên ứng viên đã sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 25 Tr. Xét tăng lương 2 lần/ năm.
Thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.
Hỗ trợ 100% học phí và lệ phí thi các chứng chỉ chuyên môn.
Đóng bảo hiểm và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Luật. (ngày nghỉ phép, lương OT...)
Hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động: Seminar; CLB chuyên môn; Các khóa đào tạo từ học viện uy tín,...
Hỗ trợ định hướng lộ trình phát triển bản thân, định hướng mục tiêu cá nhân (OKR, 1on1 với mentor nhiều kinh nghiệm).
Luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, năng động và đặc biệt hỗ trợ nhau trong công việc.
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty: Team building, du lịch hằng năm, CLB bóng đá, party hàng tháng, soft meal...
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe,...
Có cơ hội làm việc tại Nhật Bản (ngắn hạn hoặc dài hạn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

