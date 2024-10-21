Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
- Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tham gia cùng đội ngũ GV nghiên cứu và phát triển sản phẩm: cải thiện và đánh giá các sản phẩm học liệu đang giảng dạy; phát triển và xây dựng các bộ học liệu mở rộng mới.
Giảng dạy: tham gia giảng dạy và giám sát chất lượng giảng dạy của các giảng viên đang làm việc tại trung tâm; đề xuất các phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tương ứng với từng chương trình đào tạo
Tuyển dụng Giảng viên: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát các giảng viên trong hệ thống
Tester: Kiểm tra trình độ của các học viên tham gia vào lớp học của trung tâm
Hỗ trợ các team MKT, Sale triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing, bán hàng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp (hoặc đang chờ bằng) các chuyên ngành liên quan đến Sư phạm, ngôn ngữ. Hoặc là du học sinh các trường tiếng, trường chuyên môn.
Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu học liệu/ sản phẩm là một lợi thế
Có chứng chỉ JLPT N2 trở lên
Giao tiếp tiếng Nhật tốt
Có laptop và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác, đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo.
Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty.
Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn.
Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc
Du lịch công ty hàng năm
Du lịch nội bộ (theo phòng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
