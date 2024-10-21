Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tham gia cùng đội ngũ GV nghiên cứu và phát triển sản phẩm: cải thiện và đánh giá các sản phẩm học liệu đang giảng dạy; phát triển và xây dựng các bộ học liệu mở rộng mới. Giảng dạy: tham gia giảng dạy và giám sát chất lượng giảng dạy của các giảng viên đang làm việc tại trung tâm; đề xuất các phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tương ứng với từng chương trình đào tạo Tuyển dụng Giảng viên: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát các giảng viên trong hệ thống Tester: Kiểm tra trình độ của các học viên tham gia vào lớp học của trung tâm Hỗ trợ các team MKT, Sale triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing, bán hàng
Tham gia cùng đội ngũ GV nghiên cứu và phát triển sản phẩm: cải thiện và đánh giá các sản phẩm học liệu đang giảng dạy; phát triển và xây dựng các bộ học liệu mở rộng mới.
Giảng dạy: tham gia giảng dạy và giám sát chất lượng giảng dạy của các giảng viên đang làm việc tại trung tâm; đề xuất các phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tương ứng với từng chương trình đào tạo
Tuyển dụng Giảng viên: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát các giảng viên trong hệ thống
Tester: Kiểm tra trình độ của các học viên tham gia vào lớp học của trung tâm
Hỗ trợ các team MKT, Sale triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing, bán hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp (hoặc đang chờ bằng) các chuyên ngành liên quan đến Sư phạm, ngôn ngữ. Hoặc là du học sinh các trường tiếng, trường chuyên môn. Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu học liệu/ sản phẩm là một lợi thế Có chứng chỉ JLPT N2 trở lên Giao tiếp tiếng Nhật tốt Có laptop và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo
Bằng cấp: Tốt nghiệp (hoặc đang chờ bằng) các chuyên ngành liên quan đến Sư phạm, ngôn ngữ. Hoặc là du học sinh các trường tiếng, trường chuyên môn.
Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu học liệu/ sản phẩm là một lợi thế
Có chứng chỉ JLPT N2 trở lên
Giao tiếp tiếng Nhật tốt
Có laptop và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác, đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo. Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty. Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn. Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc Du lịch công ty hàng năm Du lịch nội bộ (theo phòng)
Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác, đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo.
Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty.
Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn.
Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc
Du lịch công ty hàng năm
Du lịch nội bộ (theo phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job214977
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Tới 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty tiến bộ quốc tế EK
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty SmartOSC
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH H.A CONSULTANTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu CÔNG TY TNHH H.A CONSULTANTS
Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIAVI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIAVI VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty tiến bộ quốc tế EK
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm