Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

CL tuyển dụng Trade Marketing Supervisor (Trưởng Bộ phận Tiếp thị thương mại) với các công việc sau:
Trade Marketing Supervisor (Trưởng Bộ phận Tiếp thị thương mại)
Quản lý hoạt động Trade Marketing
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Bán hàng để xây dựng, triển khai các kế hoạch thúc đẩy bán hàng hiệu quả.
Theo dõi, giám sát và báo cáo chi tiết hiệu suất thực hiện các kế hoạch/hoạt động TM theo ngày/tuần/tháng.
Quản lý và điều hành đội TM nhằm đạt được mục tiêu chiến lược TM và mục tiêu tổng thể của công ty.
Quản lý Đối tác
Thảo luận, thống nhất các kế hoạch TM và lấy ý kiến đóng góp từ Khách hàng/Đối tác chiến lược.
Mở rộng danh mục sản phẩm, tối ưu hóa chiến lược phân phối để gia tăng doanh số.
Quản lý Ngân sách:
Kiểm soát chặt chẽ ngân sách TM theo thương hiệu/kênh phân phối để tối đa hóa lợi ích.
Theo dõi, giám sát và báo cáo chi tiêu ngân sách TM theo tuần/tháng, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Dự báo Doanh số Kinh doanh
Dự báo doanh số theo từng sản phẩm (SKU) cho từng khu vực/kênh phân phối dựa trên kế hoạch TM và hiệu suất bán hàng thực tế.
Kiểm soát hiệu quả lượng hàng tồn kho để tối ưu hóa chi phí kho bãi.
Triển khai các hoạt động thanh lý hàng tồn kho đối với các sản phẩm bán chậm nhằm giải phóng lưu động vốn.
Phân tích thông tin thị trường :
Thực hiện phân tích thị trường theo khu vực, theo đối thủ cạnh tranh hàng tháng và đề xuất các phương án hành động chiến lược.
Thực hiện các báo cáo, nghiên cứu thị trường chuyên sâu theo yêu cầu.
Quản lý Đội ngũ:
Đánh giá năng lực, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên TM về kiến thức thương mại, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và quy trình thực hiện các hoạt động TM.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên
Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, ưu tiên ngành hàng hóa mỹ phẩm, F&B
03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG
Từ 01 năm quản lý đội ngũ Trade Marketing
01 năm quản lý đội ngũ Trade Marketing
Xây dựng kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm của Nhãn hàng/Ngành hàng
Xây dựng kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm
Thực hiện các hoạt động Trade Marketing cả kênh GT và kênh MT
hoạt động Trade Marketing cả kênh GT và kênh MT
Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo (Ưu tiên có thể thuyết trình bằng Tiếng Anh)
Giao tiếp Tiếng Anh
Phân tích dữ liệu và xây dựng các báo cáo của bộ phận
Phân tích dữ liệu
Am hiểu về các hoạt động Promotion, Display, POSM, Activation
Huấn luyện, quản lý đội nhóm và triển khai các chương trình marketing tại điểm bán
Am hiểu về xây dựng hệ thống phân phối
Lãnh đạo, tổ chức và kiểm soát

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực.
Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác.
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).
Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng
Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ.
Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng.
Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.
Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

