Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

CL tuyển dụng Trade Marketing Supervisor (Trưởng Bộ phận Tiếp thị thương mại) với các công việc sau:

Trade Marketing Supervisor (Trưởng Bộ phận Tiếp thị thương mại)

Quản lý hoạt động Trade Marketing

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Bán hàng để xây dựng, triển khai các kế hoạch thúc đẩy bán hàng hiệu quả.

Theo dõi, giám sát và báo cáo chi tiết hiệu suất thực hiện các kế hoạch/hoạt động TM theo ngày/tuần/tháng.

Quản lý và điều hành đội TM nhằm đạt được mục tiêu chiến lược TM và mục tiêu tổng thể của công ty.

Quản lý Đối tác

Thảo luận, thống nhất các kế hoạch TM và lấy ý kiến đóng góp từ Khách hàng/Đối tác chiến lược.

Mở rộng danh mục sản phẩm, tối ưu hóa chiến lược phân phối để gia tăng doanh số.

Quản lý Ngân sách:

Kiểm soát chặt chẽ ngân sách TM theo thương hiệu/kênh phân phối để tối đa hóa lợi ích.

Theo dõi, giám sát và báo cáo chi tiêu ngân sách TM theo tuần/tháng, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Dự báo Doanh số Kinh doanh

Dự báo doanh số theo từng sản phẩm (SKU) cho từng khu vực/kênh phân phối dựa trên kế hoạch TM và hiệu suất bán hàng thực tế.

Kiểm soát hiệu quả lượng hàng tồn kho để tối ưu hóa chi phí kho bãi.

Triển khai các hoạt động thanh lý hàng tồn kho đối với các sản phẩm bán chậm nhằm giải phóng lưu động vốn.

Phân tích thông tin thị trường :

Thực hiện phân tích thị trường theo khu vực, theo đối thủ cạnh tranh hàng tháng và đề xuất các phương án hành động chiến lược.

Thực hiện các báo cáo, nghiên cứu thị trường chuyên sâu theo yêu cầu.

Quản lý Đội ngũ:

Đánh giá năng lực, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên TM về kiến thức thương mại, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và quy trình thực hiện các hoạt động TM.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên

Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, ưu tiên ngành hàng hóa mỹ phẩm, F&B

Từ 01 năm quản lý đội ngũ Trade Marketing

Xây dựng kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm của Nhãn hàng/Ngành hàng

Thực hiện các hoạt động Trade Marketing cả kênh GT và kênh MT

Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo (Ưu tiên có thể thuyết trình bằng Tiếng Anh)

Phân tích dữ liệu và xây dựng các báo cáo của bộ phận

Am hiểu về các hoạt động Promotion, Display, POSM, Activation

Huấn luyện, quản lý đội nhóm và triển khai các chương trình marketing tại điểm bán

Am hiểu về xây dựng hệ thống phân phối

Lãnh đạo, tổ chức và kiểm soát

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực.

Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác.

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).

Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng

Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ.

Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng.

Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.

Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

