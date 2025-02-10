Tuyển Trade Marketing Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1/ Xây dựng, triển khai và vận hành chương trình khuyến mãi dành cho hệ thống Đối tác trực tiếp, Cửa hàng, thầu thợ (bao gồm tính thưởng, trả thưởng, đánh giá hiệu quả CTKM) bằng hệ thống App & kênh truyền thống theo hướng dẫn, phân công công việc.

2/ Khảo sát, thu thập thông tin của thị trường, nhãn hàng cùng ngành sơn/VLXD;

Đánh giá hiệu quả của các hoạt động chương trình khuyến mãi (APP) từ thị trường đối với khách hàng;

Đánh giá hành vi sử dụng APP của khách hàng.

3/ Phối hợp với phòng kinh doanh & phòng Marketing trong việc triển khai hoạt động, chương trình, chính sách mới đến điểm bán

4/ Tương tác với Đối tác trực tiếp, cửa hàng, thầu thợ về các chính sách, chương trình khuyến mãi của bộ phậ

5/ Các công việc khác theo sử phân công của Trưởng bộ phận & Giám đốc thương mại