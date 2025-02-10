Tuyển Trade Marketing Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92G

- 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Xây dựng, triển khai và vận hành chương trình khuyến mãi dành cho hệ thống Đối tác trực tiếp, Cửa hàng, thầu thợ (bao gồm tính thưởng, trả thưởng, đánh giá hiệu quả CTKM) bằng hệ thống App & kênh truyền thống theo hướng dẫn, phân công công việc.
2/ Khảo sát, thu thập thông tin của thị trường, nhãn hàng cùng ngành sơn/VLXD;
Đánh giá hiệu quả của các hoạt động chương trình khuyến mãi (APP) từ thị trường đối với khách hàng;
Đánh giá hành vi sử dụng APP của khách hàng.
3/ Phối hợp với phòng kinh doanh & phòng Marketing trong việc triển khai hoạt động, chương trình, chính sách mới đến điểm bán
4/ Tương tác với Đối tác trực tiếp, cửa hàng, thầu thợ về các chính sách, chương trình khuyến mãi của bộ phậ
5/ Các công việc khác theo sử phân công của Trưởng bộ phận & Giám đốc thương mại

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/CĐ các lĩnh vực liên quan
2/ Số năm kinh nghiệm:
+ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan

Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Liên Hệ Công Ty

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Floor 12, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

