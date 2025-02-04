Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Trách nhiệm: Phối hợp với đội ngũ bán hàng để tăng độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số tại các kênh phân phối.

- Phối hợp với đội ngũ marketing và kinh doanh để phát triển chiến lược trade marketing nhằm thúc đẩy nhận diện và doanh thu tại các điểm bán.

- Lên kế hoạch chi tiết triển khai tăng độ nhận diện thương hiệu tại cửa hàng, triển lãm, hội nghị, và các sự kiện thương mại.

- Lên yêu cầu thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu, các chương trình khuyến mãi, giảm giá, quà tặng và các hoạt động kích cầu tại điểm bán để thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

- Tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra và đánh giá các ấn phẩm nhận diện thương hiệu từ giai đoạn tư vấn ấn phẩm cho đến thực thi ấn phẩm thực tế.

- Tra soát báo giá, theo dõi tiến độ và đảm bảo hình ảnh thương hiệu của các ấn phẩm.

- Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện, triển lãm, hội thảo và các hoạt động offline nhằm kết nối với khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Quản lý báo giá, hợp đồng thi công và nghiệm thu các ấn phẩm nhận diện thương hiệu.

- Quản lý các vật phẩm trade marketing như poster, banner, brochure, quà tặng,...

- Xây dựng và theo dõi ngân sách cho các chiến dịch trade marketing và sự kiện.

- Đảm bảo các chi phí được kiểm soát trong phạm vi ngân sách được phân bổ và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

- Đề xuất các chương trình, chính sách và chiến dịch trade marketing và sự kiện.

- Báo cáo và lập kế hoạch định kỳ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng được ưu tiên

- Có tư duy thẩm mỹ, có kiến thức cơ bản về thiết kế, in ấn và sản xuất ấn phẩm truyền thông

- Tư duy chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đối diện với thách thức và đổi mới

- Khả năng tự học, tự phát triển năng lực chuyên môn một cách xuất sắc

- Chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ với đồng nghiệp trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm linh hoạt

- Tận tâm, chính trực, trách nhiệm, luôn hướng đến kết quả chung và giải pháp

- Có khả năng thích nghi, tiếp cận với những cải tiến mới của Công ty và xã hội

- Giao tiếp, truyền đạt và kết nối với đồng nghiệp

- Có khả năng ứng dụng AI vào công việc là một lợi thế

- Có hiểu biết về ngành ô tô, phụ kiện, phụ trợ ô tô là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 9 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng lương T13

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Review hiệu xuất, đánh giá xét tăng lương định kỳ hằng năm

- Được hỗ trợ học phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn

- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại River Panorama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC

