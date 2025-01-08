Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý fanpage, website, sàn TMĐT...của công ty

Cập nhật các sản phẩm mới và giá bán lên fanpage, website, sàn TMĐT

Triển khai và thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chương trình marketing do giám đốc đưa ra.

Chạy Facebook ads, google ads....( sẽ được hướng dẫn)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, có đam mê và định hướng theo Ngành Marketing .

Ưu tiên người có kinh nghiệm về photoshop, sàn (shopee, tiki, now, grab....)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8.000.000 - 12.000.000

Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống

Được mua trái cây với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 9h-18h, OFF chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

