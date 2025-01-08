Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý fanpage, website, sàn TMĐT...của công ty
Cập nhật các sản phẩm mới và giá bán lên fanpage, website, sàn TMĐT
Triển khai và thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chương trình marketing do giám đốc đưa ra.
Chạy Facebook ads, google ads....( sẽ được hướng dẫn)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, có đam mê và định hướng theo Ngành Marketing .
Ưu tiên người có kinh nghiệm về photoshop, sàn (shopee, tiki, now, grab....)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 8.000.000 - 12.000.000
Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống
Được mua trái cây với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 9h-18h, OFF chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
