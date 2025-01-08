Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý fanpage, website, sàn TMĐT...của công ty
Cập nhật các sản phẩm mới và giá bán lên fanpage, website, sàn TMĐT
Triển khai và thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chương trình marketing do giám đốc đưa ra.
Chạy Facebook ads, google ads....( sẽ được hướng dẫn)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, có đam mê và định hướng theo Ngành Marketing .
Ưu tiên người có kinh nghiệm về photoshop, sàn (shopee, tiki, now, grab....)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8.000.000 - 12.000.000
Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống
Được mua trái cây với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 9h-18h, OFF chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 174/1, Điện Biên Phủ, p.17, q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

